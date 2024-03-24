Во Львовской области Украины поврежден объект инфраструктуры

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам чиновника, на поврежденном объекте начался пожар. Туда уже выехали оперативные службы.

До этого во Львовской области Украины в четвертый раз за ночь произошли взрывы.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.