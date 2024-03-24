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Во Львовской области Украины произошли взрывы

«Страна.ua»: во Львовской области Украины в четвертый раз за ночь произошли взрывы

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Взрывы в четвертый раз за ночь произошли во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что взрывы были зафиксированы в районе города Стрыя. Подробная информация не приводится. В данный момент на всей территории Украины действует воздушная тревога.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киеве ночью произошло три мощных взрыва.

До этого сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины три раза за ночь произошли взрывы.

В Хмельницкой области в западной части Украины также зафиксировали серию взрывов.

По информации Министерства обороны РФ, российские войска начали атаковать объекты украинской инфраструктуры в октябре 2023 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, который, по заявлению российских властей, организовали украинские спецслужбы.

Ранее постпред при ООН Василий Небензя высказался о перспективах возобновления зерновой сделки.

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