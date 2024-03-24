Появилось видео задержания одного из террористов в лесу Брянской области

Появились новые кадры задержания террориста, причастного к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл». Видео публикует Telegram-канал «112».

Мужчину задержали в лесу Брянской области. На кадрах видно, что силовики повалили подозреваемого на землю. После этого они начали ему задавать вопросы о его подельниках.

В ночь на 23 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

До этого в ФСБ сообщили, что задержали 11 человек в связи с терактом в «Крокусе», в том числе четырех непосредственных участников нападения.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что 19-летнего задержанного по подозрению в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» допросили.

Ранее зритель «Крокуса» рассказал, как сумел отобрать автомат у террориста.