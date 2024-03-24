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В России начался траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

В России начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В воскресенье, 24 марта, в России начался общенациональный день траура по жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Ранее он был объявлен президентом страны Владимиром Путиным.

На всей территории страны приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы временно отказались от показа развлекательных передач и рекламы.

«Со всеми, кто переживает потерю своих близких, скорбит вся наша страна, весь наш народ», – отметил президент России Владимир Путин.

Власти Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и других российских регионов сообщили об усилении мер безопасности.

Был отменен товарищеский матч сборных по футболу России и Парагвая, который должен был пройти 25 марта на столичном стадионе «Динамо».

Власти Абхазии объявили 24 марта днем траура в связи с террористическим актом в красногорском «Крокус сити холле» в знак солидарности с Российской Федерацией.

Ранее глава ФСБ доложил Путину о задержании всех подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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