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Светлаков рассказал о самом страшном моменте в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как ему удалось сбежать из «Крокуса» во время теракта

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Павел Кашаев/Global Look Press

Российский комик и шоумен Сергей Светлаков рассказал, как спасался во время теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Его слова телеведущая Ксения Собчак привела в своем Telegram-канале.

«Стрельба была без перерыва направо и налево», — отмечается в публикации.

По словам Светлакова, самый критический момент случился, когда звуки стрельбы затихли, и через паузу начали взламывать дверь за которой он находился вместе с племянницей и другом.

«Дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать», — поделился телеведущий.

Впоследствии оказалось, что дверь снесли другие гости мероприятия, так как «бегущие люди искали выход». Потом повалил густой дым, группа людей вместе со Светлаковым направилась через фойе на улицу. Выбраться всем помогала менеджер концерта по имени София Мейер.

«Спасибо ей! Она герой. Соболезнование всем пострадавшим. Это был ад», — заключается в сообщении.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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