Воробьев назвал число установленных жертв теракта в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент установлены личности 50 погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что операция по поиску людей на объекте будет завершена в воскресенье, 24 марта.

«Вы знаете, что сегодня большое количество наших жителей в разных уголках, и прежде всего в Москве и Московской области, сдавали кровь. Эта трагедия объединила всех нас», — заявил Воробьев.

Кроме того, по словам губернатора, свыше трех тысяч человек пришли сдать кровь для пострадавших в теракте людей.

До этого Воробьев предупредил, что количество жертв теракта в «Крокусе» будет значительно расти. По его словам, завалы на месте проведения теракта будут разбирать еще несколько суток.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».