В «Хезболле» прокомментировали теракт в «Крокусе»

Шиитская организация «Хезболла» осудила теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что решительно «осуждают кровавый теракт» в одном из крупнейших развлекательных центров России.

До этого палестинское движение ХАМАС осудило теракт, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Движение также выразило соболезнования руководству России, ее народу и семьям жертв. Кроме того, ХАМАС пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим и заявило о «полной солидарности с Россией в этом горе».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция ООН на произошедшее в «Крокус Сити Холле» вызывает большие вопросы.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».