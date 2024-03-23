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Мужчину жестоко избили возле АЗС в Петербурге

Mash: в Петербурге мужчину жестоко избили возле АЗС

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге жестоко избили мужчину в районе Комендантского проспекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле АЗС. Мужчина в зеленой куртке ударил другого кулаком в челюсть и продолжил избивать его уже на земле.

По словам очевидца, избивавший своего оппонента мужчина назвал себя якобы хозяином автомойки, находящейся неподалеку. При этом он продолжал нападать на пострадавшего даже после того, как на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу. У него диагностировали синяки и ссадины головы. Его уже выписали из медицинского учреждения. Нападавшего доставили в отдел полиции.

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