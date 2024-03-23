Голикова рассказала о пострадавших в «Крокусе», которые находятся на лечении

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что 107 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся на лечении в стационарах. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, трое из них — дети, один находится в крайне тяжелом состоянии. Голикова подчеркнула, что 15 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 42 человека — в тяжелом.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в больнице после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся четверо детей, а двое из них в тяжелом состоянии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы по разбору завалов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум несколько суток.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».