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Появилось видео с еще одним подозреваемым в теракте в Подмосковье

Главред RT опубликовала видео с главарем террористов из «Крокуса»

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Телеграм-канал «Маргарита Симоньян»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала еще одно видео с подозреваемым в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«А вот главарь упырей. Этого вы еще не видели», — написала журналистка под видео.

Мужчина на видео говорит на таджикском языке, его слова переводит женщина.

До этого Симоньян писала, что террористы из Красногорска не доехали 100 км до украинской границы. Она поблагодарила российских бойцов, не давших подозреваемым уйти.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, начался пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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