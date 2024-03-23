Тысячи человек захотели сдать кровь пострадавшим в «Крокусе»

Сдать кровь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» захотели две тысячи человек. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Москвы в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что все потребности пострадавших в крови и ее компонентах уже полностью обеспечены.

До этого сообщалось, что в первый час работы пункта приема крови ее сдали более 500 человек в Москве.

Отмечается, что в центре решили работать «до последнего человека», чтобы успеть принять всех желающих, хотя обычно центр приема крови закрывается в 13:00. У центра приема уже образовалась очередь из желающих помочь пострадавшим.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».