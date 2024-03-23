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В московском отеле, где могли жить террористы, ведутся обыски

«Вести. Дежурная Часть»: в отеле на Дмитровском шоссе в Москве проводятся обыски

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Евгений Биятов/РИА Новости

В апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе в Москве проводятся обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести. Дежурная Часть» со ссылкой на источники.

По информации источника, в этом отеле якобы жили два человека, которые, предварительно, имеют отношение к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Днем 23 марта сообщалось, что террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы.

Один из подозреваемых в теракте заявил на допросе, что убивал людей за деньги — 500 тыс. руб.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщал, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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