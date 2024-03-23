Один из подозреваемых в теракте сообщил, что прибыл из Турции

Задержанный по подозрению в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта. Видео допроса опубликовала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Подозреваемый также рассказал, что ему было дано задание от кураторов убивать всех людей в зале. Он признался, что за совершения теракта ему предлагали 500 тысяч рублей.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту. В СК уточнили, что Бастрыкин поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, «добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей». Подчеркивается, что глава СК РФ лично контролирует расследование уголовного дела о теракте.

Вечером 22 марта в московский концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».