Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из подозреваемых в теракте сообщил, что прибыл из Турции

Один из подозреваемых в теракте сообщил, что прибыл из Турции 4 марта

close
100%
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Задержанный по подозрению в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщил, что прибыл из Турции в Россию 4 марта. Видео допроса опубликовала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян.

Подозреваемый также рассказал, что ему было дано задание от кураторов убивать всех людей в зале. Он признался, что за совершения теракта ему предлагали 500 тысяч рублей.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил задачу сурово наказать всех причастных к теракту. В СК уточнили, что Бастрыкин поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, «добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей». Подчеркивается, что глава СК РФ лично контролирует расследование уголовного дела о теракте.

Вечером 22 марта в московский концертный зал «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами