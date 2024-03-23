Один из подозреваемых в теракте заявил, что убивал людей за деньги

Один из подозреваемых в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье заявил на допросе, что убивал людей за деньги — 500 тыс. руб. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Baza.

По его словам, он получил 250 тыс. рублей авансом. Задержанный заявил, что деньги ему переводили на карту. Кроме того, он признался, что оружие террористам выдавали анонимы, которые вышли на террористов через Telegram.

Задержанный боевик заявил, что ему написал некто, якобы слушавший «проповедника», им всем сразу сказали «заходить и всех убивать».

По данным ФСБ, подозреваемые в террористической атаке планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне. Отмечалось, что нападение было тщательно спланировано. В ведомстве добавили, что спецслужбы продолжают работу по обнаружению пособников террористов, участвовавших в теракте в Красногорске.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».