Террористов из «Крокуса» остановили в 100 км от украинской границы

Террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы. Об этом в своем Telegram-канале заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она поблагодарила бойцов, не давшим подозреваемым уйти.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что одного из террористов, пытавшегося бежать, обнаружили с беспилотного летательного аппарата.

В сеть попала фотография с задержания подозреваемого в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Снимок приводит Telegram-канал 112.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».