Опубликовано фото с задержания подозреваемого в теракте в «Крокусе»

В сеть попало фото с задержания подозреваемого в теракте в развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Его приводит Telegram-канал 112.

Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании четырех подозреваемых в теракте. Их этапируют в Москву.

До этого стало известно, что одного из подозреваемых в теракте обнаружили с дрона при попытке пробраться к границе с Украиной.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».