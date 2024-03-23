Минздрав Подмосковья обновил список погибших в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал на своем сайте обновленный список погибших при теракте в «Крокусе».

В списке 41 человек.

До этого минздрав Московской области публиковал список из 37 имен погибших.

МЧС России также публиковало список госпитализированных после теракта, в котором значатся имена 107 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что 44 человека, в числе которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Состояние 16 пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее СК подтвердил данные о задержании четырех подозреваемых в теракте.