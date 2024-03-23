Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минздрав Подмосковья обновил список погибших в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список из 41 погибшего в «Крокусе»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Минздрав Подмосковья опубликовал на своем сайте обновленный список погибших при теракте в «Крокусе».

В списке 41 человек.

До этого минздрав Московской области публиковал список из 37 имен погибших.

МЧС России также публиковало список госпитализированных после теракта, в котором значатся имена 107 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что 44 человека, в числе которых двое детей, находятся в тяжелом состоянии. Состояние 16 пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее СК подтвердил данные о задержании четырех подозреваемых в теракте.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами