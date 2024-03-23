Правительство Москвы выделило средства на похороны жертв теракта в «Крокусе»

Кабмин Москвы выделил по 150 тыс. на похороны жертв теракта в «Крокусе». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Москвы.

В документе говорится, что государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ритуал» обязано оказать родственникам погибших соответствующие услуги из расчета не более 150 тыс. рублей.

До этого власти Москвы и области пообещали выплатить компенсации пострадавшим в «Крокус Сити Холле». Родственникам погибших выплатят по 3 млн рублей, раненым — 500 тыс. или 1 млн рублей в зависимости от тяжести ранений.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».