«Какое-то звено дало сбой»: депутат Швыткин — о теракте в «Крокус Сити Холле»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Газете.Ru», что меры по усилению безопасности должны действовать не только на концертных площадках, но и в образовательных учреждениях. Он отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел, поскольку «какое-то звено дало сбой», однако охранники концертного зала не были виноваты в произошедшем.

«Вот концертные площадки. У нас еще есть образовательные учреждения, дошкольные учреждения, где также требуются особые меры безопасности. Поэтому с учетом складывающейся обстановки, имеющихся сил и средств должны все сделать для того, чтобы рубежи обеспечения охраны, находящиеся на этих объектах, были реализованы и действовали. На мой взгляд, есть поле для этой деятельности, думаю, профессионалы в этой области поработают. Если же говорить про данный факт, безусловно, где-то в цепочке какое-то звено дало сбой, если это стало возможно. Потому что сегодня и правоохранительные органы, и силы обеспечения достаточно профессионально подготовлены. Понятно, что сотрудники охранных предприятий, насколько я информирован, стояли без оружия огнестрельного. Но при этом это не их вина. Они были первым рубежом, по сути дела, преградой на пути преступников и, насколько я знаю, некоторые были уничтожены, к сожалению», — сказал он.

Швыткин добавил, что говорить о непрофессионализме профильных органов нельзя, поскольку они предпринимают все необходимые действия для предотвращения подобных ЧП.

«Я убежден в том, что все меры, предпринимаемые со стороны правоохранительных органов, со стороны органов власти, безусловно, оправдывают себя. Введены соответствующие меры дополнительной безопасности в местах массового скопления людей, в том числе аэропортах, железнодорожных вокзалах. Усиленный вариант несения службы, дополнительные проверки на дорогах в том числе — я думаю, что граждане с полным пониманием должны к этому отнестись… Все делается, делалось и будет делаться для того, чтобы предотвратить подобного рода террористические акции», — подчеркнул он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все развлекательные мероприятия в наступившие выходные.

Утром 23 марта МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта — в нем значатся имена 107 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее директор группы «Пикник» заявил, что пропавшего члена команды все еще не нашли.