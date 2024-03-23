Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Воронежа

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен БПЛА», — написал он.

По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атаки дронами в регионе пока сохраняется.

Ранее министерство обороны России сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 марта перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России.

22 марта сообщалось, что российские средства ПВО за неделю уничтожили 992 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.