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Посетитель «Крокус Сити Холла» напал на террориста и спас людей

Baza: один из посетителей «Крокус Сити Холла» напал на террориста и спас людей

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bbbreaking/Telegram

Посетитель концерта в подмосковном «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, напав на террориста и обезвредив его. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на одного из очевидцев.

По словам 61-летней Елены, которая эвакуировалась из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. Она рассказала, что сначала многим зрителям показалось, что это фейерверк, но потом они стали спасаться. Многие ринулись к сцене, поскольку в той стороне расположен запасной выход. Один из террористов перегородил им дорогу. Злоумышленник расстреливал всех, кто бежал в ту сторону.

Одному из посетителей удалось обезвредить преступника. Мужчина прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и начал бить прикладом. Это дало возможность нескольким десяткам человек уйти через запасной выход, что они и сделали. Самой Елене неизвестно, остался ли мужчина жив.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.

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