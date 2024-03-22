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Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Собянин: Запланированные на выходные массовые мероприятия в Москве отменены

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Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в предстоящие выходные 23-24 марта в столице будут отменены все массовые мероприятия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — заявил Собянин.

До этого музыканты рок-группы «Пикник», на концерте которых в московском «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, не пострадали. Об этом заявил директор коллектива.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza приводил слова очевидцев, которые рассказали о стрельбе во время выступления группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Москве.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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