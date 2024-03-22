Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших при стрельбе в «Крокусе» выросло

112: около 50 человек пострадали при стрельбе в «Крокус Сити холле».

Число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити холле» в Москве, которая произошла вечером в пятницу, 22 марта, увеличилось. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

«Около 50 человек пострадали и более 10 погибли при стрельбе в «Крокус Сити холле», — говорится в публикации.

До этого очевидцы рассказали о произошедшей стрельбе в «Крокус Сити холле».

По их словам, люди сидели в концертном зале и ожидали начало концерта группы «Пикник», когда в холле началась стрельба.

В результате стрельбы перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» в Москве погибли не менее 12 человек.

До этого сообщалось о выстрелах и пострадавших.

По данным РИА Новости, стрельбу из автоматов открыли три человека в камуфляже. Кроме этого, поступила информация о том, что из здания идет дым.

Официального комментария к настоящему моменту нет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами