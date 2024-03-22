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В Башкирии бабушка и двое детей оказались в охваченном огнем частном доме

В Башкирии двое детей и пенсионерка не смогли выбраться из горящего дома

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МЧС Башкортостан

В Башкирии загорелся дом многодетной семьи. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Бижбуляк. Пожарные оперативно прибыли на место, где заметили сильное задымление и открытое возгорание. Специалисты проникли внутрь и нашли пенсионерку, а также двоих детей трех и пяти лет. Медики спасти троих пострадавших не смогли.

Ликвидировать огонь удалось на площади 100 квадратных метров. На данный момент причина возгорания неизвестна. Сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего.

В момент инцидента мать семьи вместе с еще одним ребенком была в больнице. Отец отправился работать вахтовым методом.

Ранее в Набережных Челнах мальчик нашел на балконе зажигалку и устроил пожар в трех квартирах.

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