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Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением идей неонацизма

Путин обсудил с Совбезом борьбу с распространением неонацистской идеологии

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с распространением идей неонацизма. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве первого вопроса мы рассмотрим сегодня меры по борьбе с распространением идей неонацизма. Не буду вдаваться в детали. Давайте начнем работать», – сказал глава государства.

Путин отметил, что все члены Совбеза отдают себе отчет в том, насколько борьба с распространением неонацистской идеологии важна в контексте сегодняшних событий.

20 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), который призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России. Кроме того, она обвинила организацию в расизме и неонацизме.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что РФ считает важным не допустить разрастания нацистской идеологии на Украине.

Ранее в библиотеке ДНР нашли более 300 книг с пропагандой фашизма и неонацизма.

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