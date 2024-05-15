«Спартак» сделал официальное заявление после вылета из Кубка России

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале сделал официальное заявление после поражения от калининградской «Балтики» в матче финала Пути регионов Кубка России.

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами. Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними», — указано в сообщении.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» постарались объяснить поражение от «Балтики».