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Харьков полностью обесточен

Мэр Харькова Терехов заявил, что город полностью обесточен после ударов России

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Vyacheslav MadiyevskyyUkrinform/Global Look Press

Город Харьков полностью обесточен, это произошло в результате массированных ракетных ударов России по энергетическим объектам, расположенным на территории украинского города. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сейчас в Харькове нет поступления электроэнергии, в настоящее время все в городе обесточено», — отметил он.

По словам городского главы, в Харькове постепенно начинают восстанавливать водоснабжение.

«Перешли на [тепловые] генераторы, запускаем тепловые сети. 40 тысяч абонентов будут подключены к теплоснабжению», — добавил Терехов.

Мэр Харькова также отметил, что сейчас в городе запустили дополнительные автобусные маршруты, чтобы избежать транспортного коллапса. В результате ударов в городе больше не работает метро, троллейбусы и трамваи.

«Мы заменяем эти виды транспорта автобусными маршрутами. Кроме того, сейчас не работают телефонные линии 101 и 112, вместо них работает городская линия 1652», — резюмировал Терехов.

Рано утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины. В Минобороны России назвали эти атаки «ударами возмездия».

15 марта президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявлял, что безнаказанными удары Киева по территории России «не остаются и не останутся».

Харьков является главным городом одноименной области, которая граничит с российской Белгородской областью. Белгород и поселки внутри российского региона активно подвергаются обстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с середины марта.

Ранее «Газета.Ru» подробно описала все детали ракетных атак России на Украину в ночь на 22 марта.

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