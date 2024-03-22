Спасатели смогли продвинуться внутрь рудника в Приамурье, где застряли 13 горняков

Спасатели за все время операции на шахте рудника «Пионер» в Амурской области сумели продвинуться на 220 метров внутрь завала, где с 18 марта находятся 13 горняков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Первую скважину по состоянию на сегодня удалось пробурить на 145 метров из 262 необходимых, вторую — на 23 метра из 200. Последнее местонахождение горнорабочих было зарегистрировано на глубине 147 метров, но точное место, где могут находиться горняки под землей, неизвестно.

«Специалисты продвинулись на 220 метров вглубь завала, работа продолжается круглосуточно», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что специалисты МЧС пока не смогли связаться с горняками, которые оказались под завалом в шахте рудника «Пионер» в Амурской области.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее стало известно, что объем обвала на руднике в Приамурье оказался во много раз выше оценок.