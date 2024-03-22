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На Днепровской ГЭС после взрывов произошел пожар

«Укргидроэнерго»: на ДнепроГЭС в Запорожье после взрывов произошел пожар

По Днепровской ГЭС и плотине, расположенным в подконтрольном Киеву городе Запорожье, был нанесен ракетный удар, в результате которого начался пожар. Аварийные службы работают над ликвидацией возгорания, сообщила украинская компания «Укргидроэнерго» в Telegram-канале.

«Сегодня ранним утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье», – следует из сообщения компании.

Там указано, что на месте ЧП работают чрезвычайные службы и энергетики. При этом, как заверили в компании, угрозы прорыва плотины на данный момент нет, ситуация находится под контролем.

Сообщается, что движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС перекрыто после взрыва, движение осуществляется через арочный мост острова Хортица.

Утром 22 марта глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о двух взрывах на гидроэнергостанции ДнепроГЭС в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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Операция на Украине
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