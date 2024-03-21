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Врачи назвали симптом, при котором нужно срочно вызывать «скорую»

Врач Эдигер: дыхательная недостаточность – повод вызвать бригаду медиков

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В определенных состояниях важно вовремя обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать печальных последствий. К таким состояниям относится дыхательная недостаточность, считает специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Это может говорить как об обычном отравлении, так и о серьезном симптоме опасного состояния, отметил он в беседе с Общественной службой новостей.

При дыхательной недостаточности у человека нарушается либо резко увеличивается количество дыхательных движений, пояснил врач.

«Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше. Оно может быть вызвано массой причин, начиная от проблем с центральной нервной системой и заканчивая сердечно-сосудистыми осложнениями», — отметил он.

Также дыхательная недостаточность может быть признаком отравления. В любом случае при таком симптоме важно вызвать бригаду медиков, подчеркнул Эдигер.

Помимо этого, есть немало и других состояний, угрожающих жизни, добавил Элигер. Они требуют вмешательства медиков, обладающих знанием оказания первой помощи, и только потом поиска профильного специалиста.

Напомним, кардиолог рассказал, что если у человека такие симптомы стенокардии, как давящая боль и жжение в груди вместе с нехваткой воздуха, задерживаются дольше чем на 20 минут, то это признак предынфарктного состояния. Если боли отдают в лопатку или в руку, если болит за грудиной, то это говорит о том, что сердцу не хватает кислорода, важно обратиться за помощью к врачу.

Ранее терапевт заявила, что ночной кашель может быть симптомом рака или болезни сердца.

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