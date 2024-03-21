Яндекс Еда представила гид по кафе и ресторанам

В Яндекс Еде стал доступен новый экспериментальный сценарий «Гид», который расширяет функционал сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что теперь пользователи смогут выбрать заведения для посещения в офлайне в зависимости от предпочтений. Также «Гид» позволяет сохранять понравившиеся заведения, которые находятся в профиле пользователя в разделе «Сохраненные места».

«Скоро клиенты также смогут составлять собственные списки кафе и ресторанов, делиться ими, сохранять подборки других людей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Еде, для ресторанов и кафе новый сценарий «Гид» станет еще одним способом для привлечения посетителей, предоставив им дополнительный источник трафика.

В «Гиде» доступны различные фильтры, позволяющие искать заведения по различным критериям, таким как кухня, тип заведения, наличие определенных услуг и другое. Помимо этого, пользователям доступна подборка «Для вас» с персональными рекомендациями. Отмечается, что она основана на нейросети Яндекса, которая анализирует агрегированные данные о посещениях, историю поиска и просмотра, наиболее часто используемые фильтры и другие факторы.

«Путеводитель содержит информацию о более чем 75 тыс. ресторанов и кафе — это порядка 80% от всех заведений по всей стране. Каждая карточка ресторана или кафе содержит детальную информацию о заведении. Контент в карточках ресторанов из Яндекс Карт дополняется данными из Еды и редакционным контентом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в путеводителе есть анонсированная в декабре подборка 50 лучших ресторанов Москвы Ultima Guide. Они были отобраны по специальной методологии, в основе которой нейросеть и голоса пользователей и экспертов.