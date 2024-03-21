В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.

20 марта Минобороны России сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. В этот же день средства ПВО уничтожили тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

Представитель оперативных служб Белгородской области также сообщал, что в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск был ранен подросток.

Вечером 19 марта российские силы ПВО сбили над Курской областью переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, а также уничтожили одну ракету зенитно-ракетного комплекса Patriot над Белгородской областью.

Ранее в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.