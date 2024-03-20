В Петербурге подростка госпитализировали после столкновения с мусоровозом

Петербурженка попала в больницу после того, как столкнулась с машиной для перевозки отходов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Предпортовой улице. По версии правоохранителей, 25-летний молодой человек наехал на 17-летнюю девушку. В этот момент подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. О других деталях не сообщается.

Медики оперативно доставили петербурженку в больницу. По мнению медиков, девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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