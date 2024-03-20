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81-летняя женщина десятилетиями вынашивала «каменного ребенка» в желудке

The Sun: в Бразилии 81-летняя женщина вынашивала ребенка 56 лет

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«Каменного ребенка» обнаружили медики в брюшной полости 81-летней жительницы Бразилии, окаменевший плод возрастом больше 40 лет пришлось извлекать хирургам. Об этом сообщает The Sun.

Мать семерых детей была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, во время процедуры УЗИ медики обнаружили в брюшной полости 81-летней пациентки окаменевший плод. По словам женщины, 56 лет назад она была беременна, но беременность прервалась после приступов сильной боли, к врачам бразильянка не обращалась.

Женщине удалось избежать заражения крови от разлагающихся тканей плода. Эта крайне редкая патология, известна медикам под названием «литопедион» (каменный ребенок), она может возникнуть в случае внематочной беременности, когда оплодотворенная яйцеклетка не внедряется в матку, а эмбрион развивается в другом месте: в брюшной полости, в яичнике, фаллопиевой трубе или даже в кишечнике или аорте.

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