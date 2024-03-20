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Стало известно, насколько хватит Украине выделенной Западом помощи

Шмыгаль: выделенной Западом помощи хватит Украине только на первую половину года

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Thomas Imo/Global Look Press

Украинским властям хватит полученной от стран Запада и Международного валютного фонда (МВФ) финансовой помощи только на первую половину 2024 года. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Bloomberg.

«И это позволяет нам выжить в первую половину года, на вторую половину мы рассчитываем на американскую поддержку», — сказал он, уточнив, что транши Вашингтона помогут покрыть бюджетный дефицит.

Шмыгаль напомнил о поддержке Украины странами Группы семи и странами-партнерами — Норвегии, Нидерландами, Японией. По словам украинского премьер-министра, эти государства «много помогают».

До этого Шмыгаль сообщил, что Киев также надеется получить на этой неделе транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $5,4 млрд.

Накануне Еврокомиссия уточнила сумму первого транша для Украины.

Во вторник, 19 марта, стало известно, что на Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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