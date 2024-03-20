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Россиянам рассказали, как правильно давать деньги в долг

Юрист Георгиева: деньги в долг стоит давать под договор или расписку

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Depositphotos

Деньги в долг лучше давать под договор или расписку, потому что при устной договоренности у человека не будет доказательств о выдаче займа. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, при письменном оформлении выдачи средств их можно будет взыскать в судебном порядке. В расписке юрист рекомендует прописать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные кредитора и заемщика, а также размер займа. Кроме того, важно указать, в какой срок необходимо вернуть сумму, отметить, каким был долг: процентным или беспроцентным и поставить подписи.

При оформлении договора займа специалист советует также прописать данные о кредиторе и заемщике и указать, какая сумма передается в долг и когда она должна быть возвращена. Можно предусмотреть штрафную санкцию на случай, если средства не возместили своевременно.

«Расписка уже подразумевает, что деньги получены заемщиком. А вот договор не всегда содержит такую формулировку. Поэтому нужно обязательно внести в него, что на момент подписания сумма получена. Если договор подписан сегодня, а деньги будут переданы завтра, то можно составить акт приема-передачи, если это наличные средства. Если речь про онлайн-перевод, то он совершается со счета на счет. И передачу денег можно будет отследить», — отметила Георгиева.

После возвращения долга эксперт также советует составить расписку о том, что стороны не имеют претензий друг к другу.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев до этого говорил, что давать знакомым в долг лучше ту сумму, которую человек не боится потерять, потому что есть риск, что обратно вернуть эту сумму будет сложно.

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