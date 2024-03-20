Психолог раскрыла простой способ стать счастливым

Благодаря целям и мечтам жизнь наполняется смыслом и счастьем. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, ощущение достигнутого порой менее яркое, чем его предвкушение.

«Цели могут быть любыми, начиная от получения еще одного образования и заканчивая подъемом с дивана, чтобы купить хлеба. Возможность их ставить и достигать, доступная абсолютно всем — настоящая ценность, приносящая массу удовольствия», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что победы не приносили бы так много радости, если бы не путь, который был пройден ради них.

20 марта отмечается Международный день счастья. Праздник учрежден Генассамблей Организации объединенных наций (ООН) 28 июня 2012 года. Цель памятной даты — поддержать идею, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

Согласно ежегодному Всемирному докладу счастья, который эксперты подготовили по заказу ООН, самой счастливой страной в мире признана Финляндия.

В документе отмечается, что страна завоевывает этот титул уже седьмой год подряд. Второе место по уровню счастья заняла Дания, на третьем месте — Исландия. Россия расположилась на 72-м месте, Казахстан на 49-м, Украина — на 105-м. На последнем месте (143-м) оказался Афганистан, как и в прошлом году, отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать счастье с помощью психологов.