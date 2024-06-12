В Совфеде оценили призыв к НАТО готовиться к «долгосрочной войне» с Россией

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что настойчивый нарратив о якобы приближающейся войне НАТО с Россией указывает на развитие логики эскалации и факт того, что у руководителей Запада «плохо с мозгами» и исчезает чувство самосохранения. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию Центра стратегических и международных исследований о том, что НАТО следует готовиться к «затяжной войне» с Россией.

Парламентарий подчеркнул, что нарратив о приближающемся конфликте Североатлантического альянса и России становится главным в западных СМИ.

«Все развивается в точности с азбучной логикой эскалации: то, что вчера еще казалось невозможным и недопустимым — от поставок Киеву ракет большой дальности до войны НАТО с Россией, становится для Запада возможным и допустимым», — написал Пушков.

Согласно содержащимся в докладе Центра стратегических и международных исследований выводам, страны блока добились «существенного прогресса в том, что касается повышения расходов на оборону, готовности сил, командовании и управлении, учений, а также интеграции Финляндии и Швеции».

«Однако, хотя НАТО, возможно, и готово к войне, остается вопрос, готово ли оно вести затяжную войну», — говорится в отчете.

Ранее в США рассказали о заблуждении Запада в готовности к войне с Россией.