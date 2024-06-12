В Херсонской области повредили критическую инфраструктуру

Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области после ударов. Об этом заявил глава украинской военной администрации региона Александр Прокудин в Telegram-канале.

Какие именно объекты повреждены и где они расположены, Прокудин не уточнил.

О повреждении на объекте критической инфраструктуры он также сообщал накануне. По его словам, в ночь на 11 июня несколько населенных пунктов региона подверглись ударам.

1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

До этого сообщалось, что в Харькове не осталось своих мощностей для производства электроэнергии.

Ранее в Харькове сообщали о взрыве.