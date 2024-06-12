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Зеленский отверг какие-либо компромиссы с Россией

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромисс с Россией

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в немецком бундестаге, заявил, что Киев никогда не пойдет на компромиссы с Россией. Публикация выступления Зеленского в парламенте опубликована в его Telegram-канале.

По мнению Зеленского, время для компромиссов прошло.

Украинский лидер во время выступления также потребовал изъять российские активы для восстановления республики. Он вновь подчеркнул, что конфликт должен закончиться на условиях Киева.

11 июня депутаты немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге. Парламентарии заявили, что не намерены присутствовать на выступлении политика в связи с тем, что он продвигает крайне опасную спираль эскалации и сознательно повышает риск ядерного конфликта.

До этого Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом для участия в конференции по восстановлению республики и переговорах с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Он также встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем бундестага Бербель Бас.

Ранее Лавров заявил о неафишируемых контактах РФ и Запада по Украине.

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