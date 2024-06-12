Генсек НАТО поддержал решение ФРГ применять немецкое оружие против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей ФРГ разрешить использовать немецкое оружие против войск России в районе Харьковской области Украины. Его слова приводит агентство DPA.

Столтенбег отказался отвечать на вопрос журналиста, применялось ли уже западное оружие против России, отметив, что не может вдаваться в подробности.

По словам генсека, имеет смысл разрешить украинским Вооруженным силам использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи республики.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

В тот же день власти Германии подтвердили возможность использования немецкого оружия в районе Харьковской области Украины.

Ранее ВСУ начали использовать стаи дронов против российской артиллерии.