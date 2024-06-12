Сочинскую школьницу госпитализировали после того, как собака подруги откусила ей часть лица

В Сочи поход к подруге закончился для десятилетнего ребенка травмой щеки. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел на Тепличной улице. По данным источника, девочка пришла к подруге, у которой жил ротвейлер. Школьница уже бывала в этом доме и собака не проявляла какой-либо агрессии к ней, но в этот раз животное напало на пострадавшую и откусило часть щеки.

Девочку госпитализировали, она потеряла много крови и находилась в тяжелом состоянии. Учитывая эти факторы, медики приняли решение доставить ребенка в Краснодарскую краевую больницу санавиацией.

«Сейчас девочка находится под наблюдением профильных медиков. Ей оказывается вся необходимая помощь», – сообщается в публикации.

Какая-либо информация о том, по какой причине животное внезапно могло проявить агрессию к уже знакомому человеку, отсутствует. Специалисты планируют проверить ротвейлера на бешенство.

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