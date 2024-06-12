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Посол Австрии был вызван в МИД РФ

В МИД РФ до выдворения коррреспондента ТАСС вызывали посла Австрии

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Максим Блинов/РИА Новости

Посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер примерно за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из республики был вызван в Министерство иностранных дел РФ для выяснения претензий Вены в отношении российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

По ее словам, встреча с австрийским послом продлилась примерно час. Дипломат был осведомлен о теме встречи.

«Нам не было сказано ничего. То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», — сказала Захарова.

После того, как российская сторона заявила протест в связи с антироссийским настроением правительства Австрии под давлением «западных кураторов», в МИД РФ предложили найти развязки, чтобы в ответ не высылать австрийских журналистов, рассказала Захарова.

Она добавила, что в процессе разговора стало понятно, что австрийский посол ничего сделать не может.

Ранее пострадавший на Кипре журналист «Российской газеты» вернулся в Россию.

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