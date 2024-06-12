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В Крыму национализовали активы Арсения Яценюка

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации активов Яценюка

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РИА «Новости»

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации активов бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка на полуострове. Его слова передает РИА Новости.

Подробности не приводятся.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в период с 2014 по 2016 год.

До этого в Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей.

В 2023 году в регионе продали активы украинских олигархов на общую сумму 1,7 млрд рублей. В текущем году соответствующий показатель уже превысил 416 млн рублей. Эти средства уже поступили в бюджет Республики Крым. Оценка имущества украинских олигархов в Крыму продолжается.

10 июня Константинов заявил, что ущерб от водной и энергетической блокад региона, которые организовали украинские власти, превысил 14 трлн рублей. Каждая из блокад нанесла Республике Крым ущерб в размере 7 трлн рублей, но итоговая сумма еще может увеличиться.

Ранее в Крыму национализировали недвижимость родственников соратника Зеленского.

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