Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации активов бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка на полуострове. Его слова передает РИА Новости.

Подробности не приводятся.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в период с 2014 по 2016 год.

До этого в Крыму продали активы украинских олигархов на 2,1 млрд рублей.

В 2023 году в регионе продали активы украинских олигархов на общую сумму 1,7 млрд рублей. В текущем году соответствующий показатель уже превысил 416 млн рублей. Эти средства уже поступили в бюджет Республики Крым. Оценка имущества украинских олигархов в Крыму продолжается.

10 июня Константинов заявил, что ущерб от водной и энергетической блокад региона, которые организовали украинские власти, превысил 14 трлн рублей. Каждая из блокад нанесла Республике Крым ущерб в размере 7 трлн рублей, но итоговая сумма еще может увеличиться.

Ранее в Крыму национализировали недвижимость родственников соратника Зеленского.