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При обстреле Белгорода погиб человек

Baza: один человек погиб во время обстрела Белгорода

Во время обстрела Белгорода погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Снаряды и осколки повредили несколько домов и автомобилей на улице Макаренко. Еще один из снарядов взорвался рядом с детским садом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе.

Также 20 марта Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Накануне сообщалось, что эвакуированных из Белгородской области детей примут Воронежская и Тамбовская области. Кроме того, детей из Белгородской области готовы принять Самарская, Астраханская, Калужская области, Ставропольский край и Республика Коми.

Ранее мэрия Белгорода прокомментировала сообщения о дефиците продуктов в городе.

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Обстрелы Белгорода
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