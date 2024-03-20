При обстреле Белгорода погиб человек

Во время обстрела Белгорода погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Снаряды и осколки повредили несколько домов и автомобилей на улице Макаренко. Еще один из снарядов взорвался рядом с детским садом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе.

Также 20 марта Гладков сообщил, что школьники в приграничных муниципалитетах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе до 24 марта досрочно уйдут на каникулы из-за обстрелов. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение.

Накануне сообщалось, что эвакуированных из Белгородской области детей примут Воронежская и Тамбовская области. Кроме того, детей из Белгородской области готовы принять Самарская, Астраханская, Калужская области, Ставропольский край и Республика Коми.

Ранее мэрия Белгорода прокомментировала сообщения о дефиците продуктов в городе.