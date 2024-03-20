«Единая Россия» в шестой раз проведет «Диктант Победы»

«Единая Россия» в шестой раз проведет 26 апреля международную историческую акцию «Диктант Победы», сообщает пресс-служба партии.

В этом году вопросы будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы и другим датам.

««Постоянный партнер диктанта – Центральный музей Великой Отечественной войны в этом году не только является центральной площадкой, но и активно помогает в его продвижении. В новые российские регионы от музея направят тематические выставки», — рассказал федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Вопросы диктанта переведут на 5 языков (английский, французский, испанский, арабский, китайский).

«Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и количество участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России», — добавил Хинштейн.

Подготовиться к диктанту можно при помощи тренировочных тестов на сайте акции. Также «Волонтеры Победы» проведут интерактивные исторические интеллектуальные игры в онлайн-формате.

В 2023 году в диктанте приняло участие 1,9 млн человек.