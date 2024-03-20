Врач призвала соблюдающих пост россиян пройти диспансеризацию

Людям, которые решили соблюдать Великий пост, стоит пройти диспансеризацию, чтобы оценить состояние своего здоровья, потому что при некоторых заболеваниях поститься может быть опасно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«Я как врач основной упор рекомендую делать на духовное очищение, а не на телесный пост, потому что некоторым он противопоказан. Потом у нас сдвинутся камни в желчном пузыре, будут гастроэнтерологические осложнения. Поэтому в этом случае у всех питание должно быть индивидуальное, особенно в тяжелой степени заболевания мы рекомендуем делать упор на духовное, не на борьбу с чревоугодием, а именно борьбу со страстями: блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние», — посоветовала эксперт.

По ее словам, в некоторых случаях людям опасно отказывается от мяса. Такой шаг, например, может усугубить состояние пациентов с анемией, отметила Мухина.

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что постное питание может стать причиной различных проблем со здоровьем, например, повышения веса, диабета и сбоев в работе ЖКТ.

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