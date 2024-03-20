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Врач призвала соблюдающих пост россиян пройти диспансеризацию

Врач Мухина: соблюдающим пост важно пройти диспансеризацию

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Shutterstock

Людям, которые решили соблюдать Великий пост, стоит пройти диспансеризацию, чтобы оценить состояние своего здоровья, потому что при некоторых заболеваниях поститься может быть опасно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

«Я как врач основной упор рекомендую делать на духовное очищение, а не на телесный пост, потому что некоторым он противопоказан. Потом у нас сдвинутся камни в желчном пузыре, будут гастроэнтерологические осложнения. Поэтому в этом случае у всех питание должно быть индивидуальное, особенно в тяжелой степени заболевания мы рекомендуем делать упор на духовное, не на борьбу с чревоугодием, а именно борьбу со страстями: блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние», — посоветовала эксперт.

По ее словам, в некоторых случаях людям опасно отказывается от мяса. Такой шаг, например, может усугубить состояние пациентов с анемией, отметила Мухина.

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что постное питание может стать причиной различных проблем со здоровьем, например, повышения веса, диабета и сбоев в работе ЖКТ.

Ранее россиянам объяснили, почему пост нельзя воспринимать как диету.

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