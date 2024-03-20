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Школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы

Гладков: в школах ряда районов Белгородской области каникулы начнутся раньше

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В школах приграничных районов Белгородской области школьники уйдут на досрочные каникулы: дети из Белгорода и Яковлевского городского округа уйдут до 24 марта. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в социальной сети «ВКонтакте».

Не будут в том числе работать и различные секции. Колледжи и высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение, преподаватели также будут вести занятия из дома.

«На остальной территории области образовательная неделя продлится планово до конца недели, а с понедельника по всей области будут плановые каникулы в школах», — сказал Гладков.

18 и 19 марта в школах и колледжах Белгородской области отменяли занятия из-за обстрелов. Кроме того, Гладков призвал воздержаться местных жителей от того, чтобы водить детей в сады.

До этого на дистанционное обучение переводили школьников двух районов Курской области.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что в селе Глотово беспилотник ВСУ врезался в автомобиль с местными жителями.

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