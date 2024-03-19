В Белгороде сработала сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей при нахождения дома не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал губернатор.

Гладков призвал находящихся на улице спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Днем 19 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила, что сигнал о ракетной опасности запустили в Валуйском округе Белгородской области. В Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что под ударом оказалось село Кукуевка. Жителей населенного пункта призвали спуститься в подвал или другое укрытие. До этого в Шебекинском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее над Воронежем перехватили украинский беспилотник.