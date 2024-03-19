Актер Дмитрий Назаров стал новым антигероем шоу «Сорян, это пранк»

Известные личности, бежавшие за границу, как актер и телеведущий Дмитрий Назаров, оскорбляют своего зрителя. Об этом в новом выпуске «Сорян, это пранк» сказала теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова.

Назаров, живущий сейчас во Франции, стал объектом пранка в новом выпуске авторского шоу пранкера Соряна.

«Очень горько, больно, обидно. Обидно за тех людей, которые любили Дмитрия как артиста, ходили на его спектакли, «голосовали рублем» за него. Артист без зрителя – это ноль, пустое место. Он добился всего благодаря этим людям», — сказала Довлатова.

Она подчеркнула, что российский народ его выкормил. По ее мнению, его поклонницы – это те женщины, у которых близкие сейчас в окопах.

«Он не понимает, что если бы не эта страна, не этот народ, он был бы ничто. Безусловно, может он там заработает, а сколько платят предателям за то, что они на Россию всякую чепуху несут? За вранье платят, а за правду никто не заплатит», — добавила она.

Также Довлатова публично призналась в любви к России и в гордости за страну. «Я безумно благодарна Богу, что именно здесь родилась. Это просто счастье. Нет ни одной страны больше в мире, у которой была бы такая сильная миссия, такая планида добра, спасения, помощи», — сказала актриса.

Она отметила, что не понимает, как можно ненавидеть свою страну и свой народ. По ее словам, когда эти люди бежали из страны, то начали открывать свою личину. «Все два года меня все время мучил вопрос, ну как же так. Кроме ущербности, ответа нет», — сказала Довлатова.

Актриса подчеркнула, что Назаров не вызывает у нее ничего, кроме жалости.

«Его надо вычеркнуть, потому что он – предатель Родины. Был у него шанс, может быть, войти как актеру в историю нашей страны», – отметила Довлатова.